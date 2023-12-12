Manchester United 0-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET) Bayern namağlup lider!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Bayern Münih ile Manchester United kozlarını paylaştı. Temsilcimiz Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren zorlu mücadeleyi Alman devi 1-0 kazandı ve grup aşamasını namağlup şekilde lider tamamladı.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2023- 01:02 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023- 01:02