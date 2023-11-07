Porto - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Antwerp karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Porto - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Antwerp kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Porto - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PORTO - ANTWERPMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Porto - Antwerp maçı 7 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele UEFA TV'de canlı yayınlanacak.