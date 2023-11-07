Porto - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Antwerp karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Porto - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023- 09:31