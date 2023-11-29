Bayern Münih 0-0 Kopenhag (MAÇ SONUCU-ÖZET) | B. Münih ile Kopenhag yenişemedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray'ın gruptaki rakipleri Bayern Münih ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sona erdi.
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2023- 00:55 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023- 01:03
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih sahasında Kopenhag'ı ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından B. Münih 13 puana yükseldi. Kopenhag ise 5 puana ulaştı.
Grubun 6. ve son maçında Bayern Münih deplasmanda Manchester United'a konuk olacak. Kopenhag ise sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak.
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