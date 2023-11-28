UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta oynanacak grup maçlarıyla sürüyor. Bu akşam oynanacak mücadelelerin ilk 11'leri ve canlı anlatımlarını haberimizde bulabilirsiniz...
LAZIO - CELTIC İLK 11'LER
Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Patric, Lzzari, Alberto, Rovella, Guendouzi, Isaken, Castellanos, Anderson
Celtic: Hart, Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor, McGregor, O'riley, Bernardo, Forrest, Yang, Kyogo
SHAKHTAR DONETSK - ANTWERP İLK 11'LER
Shakhtar: Riznyk, Azarovi, Matviyenko, Bondar, Gocholeishvili, Stepanenko, Newerton, Sudakov, Kryskiv, Zubkov, Danylo
Antwerp: Butez, Bataille, Coulibaly, Alderweireld, Wijndal, Alhassan Yusuf, Vermeeren, Balikwisha, Kerk, Muja, Janssen