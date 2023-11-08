UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 4'üncü haftasında Milan, Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi. Mücadelede rakibini 2-1 yenen İtalyan ekibi 3 puanın sahibi oldu.
Milan taraftarından Donnarumma'ya yoğun tepki!
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Milan evinde PSG'yi konuk etti. Mücadeleyi İtalyan ekibi 2-1 kazandı. Milan taraftarı, eski kaptanı ve kalecisi Donnarumma'ya yoğun tepki gösterdi. Yıldız kaleciye sahte para atıp yuhaladılar. İşte detaylar...
Milan'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Leao ve 50. dakikada Giroud kaydederken PSG'nin tek golünü ise 9. dakikada Skriniar attı.
Milan'ın geriye düşüp kazandığı mücadeleye ise Donnarumma'ya gösterilen tepki damgasını vurdu.