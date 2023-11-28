Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ve futbolculardan Bruno Fernandes, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Erik ten Hag, sakatlıkları bulunan Rasmus Höjlund ve Antony hakkında konuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ve futbolculardan Bruno Fernandes açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçı öncesi konuşan Erik ten Hag, sakatlıkları bulunan Rasmus Höjlund ve Antony'nin Galatasaray'a karşı forma giyeceklerini ifade etti.

İşte Erik ten Hag'ın sözleri:

"İyi bir gelişim gösterdik, daha istikrarlıyız ve maçlar kazanıyoruz. Onlara karşı oynadığımız ilk maça kıyasla büyük bir fark var."

"Bu atmosferleri nasıl yöneteceğimizi biliyoruz. Bunu geçen sezon Barcelona'da gösterdik. Kendine güvenen bir takım göreceğimizden eminim."

''Yarın düşmanca bir atmosfer olacaktır. Ama Galatasaray stadının atmosferinden korkmuyoruz. Bunu lehimize çevirip, maçı kazanmalıyız. Manchester United, çok büyük bir takım.''

"Kafamızın içinde sakin kalmalı, çok duygusal olmamalıyız. Durumu kontrol etmeliyiz. Onlara ya da hakeme hiçbir şey vermemeliyiz. Kendi oyunumuzu oynamalıyız."