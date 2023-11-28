Manchester United Galatasaray maçına hazır!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında 29 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester United, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamaladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2023- 16:05