UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Real Sociedad ile Benfica kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İspanyol ekibi 3-1 kazandı.

Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Mikel Merino, 11'de Mikel Oyarzabal ve 21. dakikada ise Ander Barrenetxea kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 49. dakikada Rafa Silva'dan geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte 29. dakikada Brais Mendez penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından R. Sociedad namağlup serisini sürdürdü ve 10 puana ulaştı. Benfica ise 4. haftayı da puansız kapattı.

Grubun 5. haftasında Real Sociedad sahasında Salzburg'u ağırlayacak. Benfica ise Inter'i konuk edecek.