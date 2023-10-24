Feyenoord Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Feyenoord Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Feyenoord ile Lazio karşı karşıya gelecek. İki takım da kazanıp gruptan çıkma yolunda iddiasını sürdürme peşinde... Peki; Feyenoord-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 25.10.2023- 23:34 Güncelleme Tarihi: 25.10.2023- 23:34