Feyenoord Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Feyenoord ile Lazio karşı karşıya gelecek. İki takım da kazanıp gruptan çıkma yolunda iddiasını sürdürme peşinde... Peki; Feyenoord-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 25.10.2023- 23:34 Güncelleme Tarihi: 25.10.2023- 23:34
Feyenoord - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının heyecanı sürüyor. Feyenoord, İtalyan ekibi Lazio'yu konuk edecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri sıkça aratılıyor.
FEYENOORD - LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Feyenoord'un sahasında Lazio'yu ağırlayacağı maç 25 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.