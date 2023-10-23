Inter Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Inter Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında Inter ile Salzburg karşı karşıya gelecek. İki takım da mücadeleyi kazanıp grupta iddialı bir hale gelmek istiyor. Peki; Inter-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2023- 12:11