Inter Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında Inter ile Salzburg karşı karşıya gelecek. İki takım da mücadeleyi kazanıp grupta iddialı bir hale gelmek istiyor. Peki; Inter-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2023- 12:11
Inter - Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında İtalyan ekibi Inter ile Avusturya temsilcisi RB Salzburg kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi tüm bilgiler haberimizde...
INTER - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Inter ile Salzburg arasında oynanacak maç, 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.