Benfica Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Benfica Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında Benfica ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip kazanıp iddiasını korumak isterken, konuk takım da ilk puanlarını alma hedefinde... Peki; Benfica-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2023- 12:11