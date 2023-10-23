Benfica Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında Benfica ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip kazanıp iddiasını korumak isterken, konuk takım da ilk puanlarını alma hedefinde... Peki; Benfica-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2023- 12:11
Benfica - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Portekiz ekibi Benfica ile İspanyol temsilcisi Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi tüm bilgiler haberimizde...
Benfica - Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Benfica ile Real Sociedad arasında oynanacak maç, 24 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.