Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarıda öne geçen taraf ev sahibi Kopenhag oldu. Danimarka ekibi 56. dakikada Lerager'in goülyle 1-0 öne geçti.
Bayern Münih, 67'de Musiala ile beraberliği yakaladı. 83'te Mathys Tel, konuk takıma galibiyeti getiren golü kaydetti.
Bayern Münih bu galibiyetle 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.
Devler Ligi'nde Manchester United - Galatasaray ve Kopenhag - Bayern Münih maçlarının yanı sıra 6 maç daha oynandı.
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