2 sene önce Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Lig fikri ortaya atmıştı.
UEFA'dan tarihi Şampiyonlar Ligi kararı! İşte yeni lig formatı
2021 yılında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in öncülüğünde kurulan Avrupa Süper Ligi'ne FIFA ve UEFA tarafından şiddetle karşı çıkılmıştı. Yaşanan sürecin ardından bu format, başlamadan sona ermişti. UEFA'nın bu formayı değiştirerek gündemine alacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Avrupa'nın 3 büyük liginden 12 takım, Avrupa Süper Ligi'ni kurduğunu duyurmuştu.
Bu takımlar yaşanan süreç sonrası UEFA ile karşı karşıya gelmişti.