UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çarşamba günü oynanan maçlarla devam ediyor.
C Grubu'nda İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman temsilcisi Union Berlin, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geliyor.
Real Madrid - Union Berlin maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanıyor.
REAL MADRID - UNION BERLIN İLK 11'LER
Real Madrid: Kepa, Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Nacho; Modric, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Joselu, Rodrygo.
Union Berlin: Ronnow, Gosens, Diogo Leite, Bonucci, Doekhi, Juranovic, Král, Tousart, Laïdouni, Becker, Behrens.