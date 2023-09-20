ARSENAL PSV MAÇI CANLI 📺 | Arsenal - PSV maçı hangi kanalda? Arsenal PSV maçı saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Arsenal ile PSV karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 20.09.2023- 12:20 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023- 12:20