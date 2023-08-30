AEK - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. AEK sahasında Antwerp'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, AEK - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. AEK - Antwerp kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AEK - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK - Antwerp maçı 30 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ve Exxen'de naklen canlı yayınlanacak.

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