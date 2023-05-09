UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, evinde Manchester City'yi konuk ediyor. Real Madrid - Manchester City karşılaşmasını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz....
REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid - Manchester City maçı 9 Mayıs Salı günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius, Benzema.
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland.