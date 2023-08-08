UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Klaksvik sahasında Molde'yi ağırladı. Konuk takım mücadelede 1-0 öne geçse de maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Klaksvik ile Molde kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Molde'nin golü 49. dakikada Magnus Eikrem'den gelirken; ev sahibi ekip ise bu gole 64 ve 86. dakikalarda Arni Frederiksberg'le karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Klaksvik sahasında avantajı kapmış oldu.

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLACAK

İki takım arasındaki rövanş maçı 15 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Turu geçen taraf play-off'ta temsilcimiz Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.