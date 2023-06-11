UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City, ülkesine döndü

Ülkemizde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kazanan Inter'i 1-0'lık skorla mağlup eden Manchester City olmuştu. İngiliz ekibi ülkesine döndü ve kutlamalara orda devam edecek.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2023- 16:17