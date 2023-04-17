UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Napoli sahasında Milan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Napoli ile Milan, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Milan maçı 18 Nisan Salı günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı ve şifresiz yayınlanacak.

NAPOLI - MILAN MAÇI CANLI İZLE