Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şampiyonlar Ligi Finali'ni takip etti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni tribünden takip etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 10.06.2023- 22:45
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İngiliz Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geldi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi takip etmek için dünyanın birçok yerinden taraftar şehre geldi, daha sonra stadyumdaki yerini aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, final mücadelesi için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin'i kabul ederek görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan daha sonra final maçını izlemek üzere Olimpiyat Stadyumu'na geldi. Erdoğan, burada Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin ile yan yana final maçını izledi.