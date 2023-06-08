Inter ve Manchester City İstanbul'da

Inter ve Manchester City İstanbul'da

Inter ve Manchester City kafileleri Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2023- 23:58