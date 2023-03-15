REAL MADRID LIVERPOOL - CANLI İZLE 📺 | Real Madrid - Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Real Madrid - Liverpool maçı ile devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında son şampiyon Real Madrid, İngiltere Premier Lig devi Liverpool ile karşılaşacak. İlk maç 5-2 İspanyol devinin üstünlüğü ile sona ermişti. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2023- 09:30 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023- 09:31