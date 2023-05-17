UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Manchester City - Real Madrid mücadelesini haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester City - Real Madrid maçı 17 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TV 8'de canlı yayınlanıyor.
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
M. City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodrigo, İlkay, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland.
R. Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Vinicius, Rodrygo, Benzema.