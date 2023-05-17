Manchester City - Real Madrid | CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Dev eşleşmenin ilk karşılaşmasında taraflar sahadan 1-1 berabere ayrılmıştı. Inter'in adını finale yazdırmasının ardından 2. finalistin kim olacağı merak ediliyor. Manchester City - Real Madrid mücadelesini haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2023- 00:00