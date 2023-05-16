UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter evinde Milan'ı konuk ediyor. İlk maçı 2-0 kazanan Inter rövanşta da avantajını koruyup İstanbul biletini almak istiyor. Inter - Milan maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter evinde Milan'ı konuk ediyor. İlk maçı 2-0 kazanan Inter rövanşta da avantajını koruyup İstanbul biletini almak istiyor. Inter - Milan maçını haberimizden izleyebilirsiniz.



INTER - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Milan maçı saat 22.00'de başladı ve TV 8'de canlı yayınlanıyor.

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INTER - MILAN MAÇI İLK 11'LER

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lautaro

Milan: Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez, Tonali, Krunic, Messias, Diaz, Leao, Giroud,