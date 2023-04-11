MANCHESTER CITY BAYERN MÜNİH CANLI İZLE 📺 | Manchester City - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Manchester City ile Bayern Münih, Ettihad Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maçı heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2023- 09:14