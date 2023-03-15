Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Turnuvada, Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2023- 01:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023- 01:20