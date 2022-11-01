Viktoria Plzen - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Viktoria Plzen sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Viktoria Plzen - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Viktoria Plzen - Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIKTORIA PLZEN - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen - Barcelona maçı 1 Kasım Salı günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

VIKTORIA PLZEN - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Viktoria Plzen

Stanek; Hejda, Pernica, Tijani; Havel, Kalvach, Bucha, Holik; Jirka, Bassey, Vlkanova

Barcelona

Ter Stegen; Bellerin, Pique, Alonso, Balde; Gavi, Kessie, Pedri; Raphinha, Torres, Fati