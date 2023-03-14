PORTO INTER CANLI İZLE | Porto - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTO INTER CANLI İZLE | Porto - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Porto ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter, 1-0'ın rövanşında Porto'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Porto - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2023- 10:10