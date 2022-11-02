Real Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Real Madrid sahasında Celtic'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Real Madrid ile Celtic kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Celtic maçı 2 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.