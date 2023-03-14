Manchester City - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Manchester City sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester City - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2023- 10:10