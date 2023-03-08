Tottenham - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Tottenham ile Milan kozlarını paylaşacak. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Tottenham - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TOTTENHAM - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Tottenham - Milan maçı 8 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.
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TOTTENHAM - MILAN MAÇI CANLI İZLE
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham Hotspur: Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson, Hojbjerg, Skipp, Perisic; Kulusevski, Kane, Son
Milan: Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Hernandez; Diaz, Giroud, Leao