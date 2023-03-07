Benfica - Club Brugge canlı anlatım (Benfica - Club Brugge CANLI İZLE) UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş müsabakasında Benfica ile Club Brugge kozlarını paylaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta başladı ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2023- 23:40