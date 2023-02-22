Carlo Ancelotti'den Jürgen Klopp’a karşı üstünlük!
Teknik Direktör Carlo Ancelotti ve Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde yönettikleri takımların başında 6. kez karşı karşıya geldi. Ancelotti, Klopp karşısında üstünlük yakaladı. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 22.02.2023- 13:43
FİNALDE GÜLEN TARAF ANCELOTTİ OLMUŞTU
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu finalinde Real Madrid, Liverpool'u 1-0'lık skorla geçerken, kupayı müzesine götüren teknik adam Carlo Ancelotti oldu. Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde Ancelotti karşısında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda alırken, İtalyan Teknik Direktör Napoli'yi çalıştırıyordu.