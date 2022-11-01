Liverpool - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Liverpool sahasında Napoli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Liverpool - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Liverpool ile Napoli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Liverpool - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Napoli maçı 1 Kasım Salı günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool

Alisson; Milner, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Henderson, Jones; Salah, Firmino, Carvalho

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Raspadori