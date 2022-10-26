UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu'nda Tottenham ile Sporting kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İngiliz ekibinin golü Rodrigo Bentancur'dan gelirken, Portekiz temsilcisinin sayısı Marcus Edwards'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Tottenham ile Sporting, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında kozlarını paylaştı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Sporting'in golü 22. dakikada Marcus Edwards'tan geldi. Tottenham'ın golünü 80. dakikada Rodrigo Bentancur kaydetti.

Bu sonuçla Tottenham'ın puanı 8 oldu. Sporting ise 7 puana ulaştı.

KANE VAR'A TAKILDI!

Tottenham 90+6. dakikada Kane ile golü buldu ancak yaklaşık 3 dakika VAR'dan incelenen pozisyona ofsayt kararı verildi ve gol geçersiz sayıldı.