Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Barcelona-Bayern Münih muhtemel 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında İspanyol devi Barcelona sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Ev sahibi ekip bu maçı kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek ve Inter'in de puan kaybetmesiyle ilk 2'ye girmek istiyor. Konuk takım ise galibiyet serisini sürdürmek ve liderliği garantilemek istiyor. Peki; Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Barcelona-Bayern Münih muhtemel 11'leri...
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2022- 09:14 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022- 09:21
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...
BARCELONA BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen; Bellerin, Kounde, E Garcia, Alonso; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Gavi, Lewandowski.
B. Münih: Ulreich; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Gnabry; Mane.
BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gecenin karşılaşması olarak kabul edilen Barcelona - Bayern Münih maçı, saat 22.00'de başlayacak. Dev mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.