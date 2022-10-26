Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Barcelona-Bayern Münih muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında İspanyol devi Barcelona sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Ev sahibi ekip bu maçı kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek ve Inter'in de puan kaybetmesiyle ilk 2'ye girmek istiyor. Konuk takım ise galibiyet serisini sürdürmek ve liderliği garantilemek istiyor. Peki; Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Barcelona-Bayern Münih muhtemel 11'leri...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2022- 09:14 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022- 09:21