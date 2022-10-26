Atletico Madrid Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Atletico Madrid-Bayer Leverkusen muhtemel 11'ler

Atletico Madrid Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Atletico Madrid-Bayer Leverkusen muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid sahasında Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'le karşılaşacak. Ev sahibi ekip bu maçı kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek ve ilk 2'ye girerek yoluna Devler Ligi'nde devam etmek istiyor. Konuk takım ise 3 puanla ayrılıp üst sıraları zorlamak istiyor. Peki; Atletico Madrid Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Atletico Madrid-Bayer Leverkusen muhtemel 11'leri...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2022- 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022- 10:31