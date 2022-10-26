Atletico Madrid Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Atletico Madrid-Bayer Leverkusen muhtemel 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid sahasında Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'le karşılaşacak. Ev sahibi ekip bu maçı kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek ve ilk 2'ye girerek yoluna Devler Ligi'nde devam etmek istiyor. Konuk takım ise 3 puanla ayrılıp üst sıraları zorlamak istiyor. Peki; Atletico Madrid Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Atletico Madrid-Bayer Leverkusen muhtemel 11'leri...
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2022- 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022- 10:31
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...
ATLETICO MADRID LEVERKUSEN MUHTEMEL 11'LER
Atl. Madrid: Oblak; Reinildo, Savic, Gimenez, Molina; Carrasco, Kondogbia, Witsel, Correa; Morata, Griezmann.
B. Leverkusen: Hradecky; Bakker, Hincapie, Tah, Tapsoba, Frimpong; Andrich, Kerem Demirbay; Diaby, Schick, Hudson-Odoi.
ATLETICO MADRID - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.