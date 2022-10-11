Dinamo Zagreb - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Dinamo Zagreb sahasında Salzburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Dinamo Zagreb - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Dinamo Zagreb ile Salzburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Dinamo Zagreb - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DINAMO ZAGREB - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Zagreb - Salzburg maçı 11 Ekim Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.