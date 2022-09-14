Milan-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Milan-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçında Milan sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek. İtalyan ekibi ilk galibiyetini almak isterken, Hırvat temsilcisi ise liderliğini koruma peşinde... Peki; Milan-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 11:00