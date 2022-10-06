UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G, ve H gruplarında 3. maçlar sona erdi.
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Haaland, Messi ve Di Maria...
Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı 8 maç oynandı. Manchester City sahasında Kopenhag'ı 5-0'la geçerken, yıldız futbolcu Erling Haaland 45 dakika süre aldığı maça 2 gol sığdırarak kendi rekorunu geliştirdi. Öte yandan Paris Saint-Germain'in dünya yıldızı Lionel Messi ve Juventus'un başarılı oyuncusu Di Maria da tarihe geçti. İşte detaylar...
F Grubu'nda son şampiyon Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'i Rodrygo'nun 13 ve Vinicius Junior'un 28. dakikada bulduğu gollerle 2-1 yendi. Konuk takımın golü, 39. dakikada Oleksandr Zubkov'dan geldi.
Üçte üç yapan Real Madrid 9 puanla zirvede, Shakhtar Donetsk 4 puanla ikincilikte yer aldı.