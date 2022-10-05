UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda 6 puanlı Manchester City sahasında 1 puanlı Kopenhag'ı ağırlayacak. Kritik maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından aratılıyor.
MANCHESTER CITY-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester City'nin sahasında Kopenhag'ı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
MANCHESTER CITY - KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Ake, Gomez; De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo; Mahrez, Haaland, Grealish.
Kopenhag: Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen; Claesson, Falk, Zeca, Stramenic, Daramy; Cornelius.