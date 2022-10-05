Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Manchester City sahasında Kopenhag'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022- 13:00