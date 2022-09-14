UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Rangers sahasında Napoli'yi konuk edecek. İskoç ekibi ilk galibiyetini almak isterken, İtalyan temsilcisi liderliğini sürdürme peşinde... Peki; Rangers-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Rangers evinde Napoli'yi ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Rangers - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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RANGERS - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rangers - Napoli maçı 14 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.