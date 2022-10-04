Inter 1-0 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu galibiyeti getirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Inter evinde Barcelona'yı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
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Yayın Tarihi: 05.10.2022- 00:00 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022- 00:01
İtalyan ekibinin golünü milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Inter puanını 6 yaparken Barcelona 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Inter deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek.