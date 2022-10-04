Club Brugge 2-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. B Grubu maçında Club Brugge sahasında Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 00:11