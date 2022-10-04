UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
B Grubu maçında Club Brugge sahasında Atletico Madrid'i konuk etti.
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0'lık skorla kazandı.
Bu sonuçla Club Brugge puanını 9'a çıkardı, Atletico Madrid ise 3 puanda kaldı.
Belçika temsilcisine galibiyeti getiren golleri Kamal Sowah ve Ferran Jutlga kaydetti.
GRIEZMANN PENALTI KAÇIRDI
Atletico Madrid, 76. dakikada Fransız yıldız Antoine Griezmann ile penaltı atışından yararlanamadı.