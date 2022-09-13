Sporting Lizbon Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sporting Lizbon Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Sporting Lizbon, evinde Tottenham’ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Sporting Lizbon – Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2022- 10:34 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022- 10:43