UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu 2. hafta maçında Liverpool ile Ajax kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan mücadele TV 8.5'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Fabinho, Thiago; Salah, Diogo Jota, Luis Díaz
Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.