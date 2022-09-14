Şampiyonlar Ligi | Milan 3-1 Dinamo Zagreb (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçında Milan evinde Dinamo Zagreb'i 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından İtalyan ekibi gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
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Yayın Tarihi: 14.09.2022- 21:44
Milan'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Olivier Giroud, 47. dakikada Alexis Saelemaekers ve 77. dakikada Tommaso Pobega kaydetti. Konuk ekip Dinamo Zagreb'in tek golü 56. dakikada Mislav Orsic'ten geldi.
Bu sonucun ardından Milan, bu sezon ilk kez kazandı ve puanını 4'e yükseltti. Dinamo Zagreb 3 puanda kaldı.
Grubun 3. haftasında Milan, Chelsea deplasmanına gidecek. Dinamo Zagreb ise Salzburg ile deplasmanda karşılaşacak.