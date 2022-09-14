Şampiyonlar Ligi | Milan 3-1 Dinamo Zagreb (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçında Milan evinde Dinamo Zagreb'i 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından İtalyan ekibi gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 21:44