Bayer Leverkusen Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Bayer Leverkusen Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu Bayer Leverkusen sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Alman ekibi ilk puanlarını almak isterken, İspanyol temsilcisi ise liderliğini sürdürme peşinde... Peki; Bayer Leverkusen-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2022- 12:01 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022- 12:01