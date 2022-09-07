UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Ajax ile Glasgow Rangers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Ajax - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AJAX - GLASGOW RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ajax - Glasgow Rangers maçı 7 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Müsabaka TV 8'de canlı olarak yayınlanacak.
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AJAX - GLASGOW RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Ajax
Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Taylor, Alvarez, Berghuis; Tadic, Brobbey, Bergwijn
Rangers
McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Jack, Lundstram, Kamara; Tillman, Colak, Kent