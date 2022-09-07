Ajax - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. 1. hafta maçında karşılaşacak Ajax ile Glasgow Rangers mücadelesi öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ajax - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Ajax ile Glasgow Rangers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Ajax - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJAX - GLASGOW RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax - Glasgow Rangers maçı 7 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Müsabaka TV 8'de canlı olarak yayınlanacak.

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AJAX - GLASGOW RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajax

Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Taylor, Alvarez, Berghuis; Tadic, Brobbey, Bergwijn

Rangers

McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Jack, Lundstram, Kamara; Tillman, Colak, Kent